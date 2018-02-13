Петербургское кафе, где бесплатно кормят пенсионеров, собирает подарки к 23 февраля

Кафе на Васильевском острове, хозяева которого бесплатно кормят обедами пенсионеров, собирает подарки для пожилых петербуржцев на 23 февраля. В прошлом году в рамках акции горожанам привозили чай, кофе, посуду и постельное белье.

«Я считаю, что именно в нашем кафе питаются те мужчины, которые заслуживают поздравления на 23 февраля. Мы собираем подарки для 40-50 дедушек. Их уже начали привозить петербуржцы. В соцсетях много людей откликнулось, но по факту приехали два человека. Если у кого-то есть желание принять участие в акции, мы будем только рады», — рассказала телеканалу «78» хозяйка кафе «Чешский домик» Александра Синяк.

Напомним, любой пенсионер или малоимущий может бесплатной пообедать в кафе.