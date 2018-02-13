Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» откроет филиал в Москве

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» решила открыть филиал в Москве. Об этом во вторник сообщил директор организации и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Григорий Свердлин.

Московское представительство планируют открыть уже в этом году, написал Свердилин на своей странице в Facebook. Сейчас организация ищет главу филиала.

Благотворительная организация «Ночлежка» была создана в 1990 году. Она помогает бездомным людям, организует и проводит различные акции по сбору денег для реализации проекта. Григорий Свердлин дал нам эксклюзивное интервью, в котором рассказал о принципах работы организации и о том, как из бренд-менеджера он превратился сначала в волонтера организации, а потом и в ее главу.