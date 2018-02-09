В Петербурге на Репищева взорвался этаж жилого дома

Взрыв в жилом доме произошел в Приморском районе Петербурга днем 9 февраля. Хлопком выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы.

«Они выглядят обгоревшими», – говорят очевидцы. «Хлопок ужасающий», – рассказали «Фонтанке» сами жильцы дома.

Как передают очевидцы, взрыв произошел в доме по улице Репищева, дом 10, корпус 1. На третьем этаже вылетели окна, к дому уже подъехали машины скорой помощи. Дом недавно построен, но в нем уже живут люди.

«Раскурочены оба балкона с одной и другой стороны, весь блок на этаже взорвался. Там было заселено всего 3-4 квартир, взорвались не меньше шести, но в остальных помещениях шел ремонт. Вот сейчас жители начинают приходить домой, но их пока не пускают», - рассказала жительница соседнего корпуса ЖК Мария Карпенко.