«Нет никакой мысли»: Собчак рассказала о своих пяти минутах завтрака с Трампом

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак посетила национальный молитвенный завтрак с президентом США, который прошел в Вашингтоне в минувший четверг, 8 февраля. Комментируя свое участие в мероприятии, Собчак назвала его «абсолютно бесполезным и бессмысленным» мероприятием.

Сотрудник штаба Собчак уточнил Русской службе BBC, что из-за плотного графика телеведущая присутствовала на завтраке всего «пять минут». «Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить», — заявила Собчак журналистам.

По словам источника BBC, до завтрака Собчак провела неофициальные встречи с авторами «кремлевского доклада». «У меня были разные встречи и разговоры, но сейчас мы говорим о мероприятии, а не о моих кулуарных разговорах», — заявила Собчак. По ее словам, во время поездки в США у нее были другие встречи, которые оказались интересней, например, в Джорджтаунском университете. О неофициальных встречах Собчак говорить отказалась. Отвечая на вопрос ТАСС о том, побеседовала ли она с членами Конгресса США, Собчак сказала: «Да, у меня были встречи разные, но, к сожалению, я не обо всех могу говорить, потому что, как вы понимаете, эти встречи off-the-record (не под запись. — Ред.)».

Помимо этого в своем Instagram она написала, что едет на интервью CNN, в котором поговорит о российской международной политике.