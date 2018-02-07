Дневники петербуржцев начнут собирать для исторического онлайн-архива

В Петербурге открывается филиал проекта «Прожито», где всех желающих научат работать с дневниками прошлых эпох и оцифровывать рукописи для дальнейшей загрузки в единый мультимедийный архив. Начиная с марта, горожане сами смогут принести экспертам семейные записи и поработать с ними в Ржевской библиотеке (Индустриальный проспект, 35/1) и библиотеке имени Гоголя (Среднеохтинский проспект, 8). Об этом сообщает образовательный проект Arzamas.

Проект «Прожито» создан волонтерами в 2015 году. За несколько лет команде удалось создать масштабную мультиязычную библиотеку писем и дневников с 1800 года. Историки, филологи и компьютерные лингвисты агрегируют уже опубликованные тексты, получают рукописи от авторов, наследников и издателей и развивают собственную публикаторскую программу. На данный момент в базе проекта накопились сотни ранее не публиковавшихся текстов школьников, писателей, политзаключенных.

Ранее просветительский проект Arzamas запустил онлайн-университет, где первым курсом стала история русской культуры. Читать лекции в нем будут профессора Оксфорда и Колумбийского университета.

По материалам «Фонтанки»