В Петербурге могут увеличить часы продажи алкоголя

Торгово-промышленная палата Петербурга предложила увеличить часы продажи алкоголя в городе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Авторы считают, что действующий запрет ущемляет права легального бизнеса.

Сейчас в Петербург по закону не продают алкоголь с 10 вечера до 11 утра. В палате же предлагают разрешить покупать алкоголь до 23 часов и с 8 утра. Например, так уже сделали в Новгородской и Самарской областях.

По подсчетам чиновников торгово-промышленной палаты, увеличение времени торговли спиртным на четыре часа пополнит городскую казну на 2 млрд рублей за счет налогов от акцизов. Несмотря на запрет, в городе работала сеть Алкомаркеты «РосАл 24», которая на законных основаниях позволяла покупать горожанам алкоголь после 22:00. Однако 18 октября 2017 года в 30 магазинах по всему городу решили прекратить подобную практику после критики губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.