В Петербурге могут увеличить часы продажи алкоголя

Торгово-промышленная палата Петербурга предложила увеличить часы продажи алкоголя в городе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».  Авторы считают, что действующий запрет ущемляет права легального бизнеса. 

Сейчас в Петербург по закону не продают алкоголь с 10 вечера до 11 утра. В палате же предлагают разрешить покупать алкоголь до 23 часов и с 8 утра. Например, так уже сделали в Новгородской и Самарской областях. 

По подсчетам чиновников торгово-промышленной палаты, увеличение времени торговли спиртным на четыре часа пополнит городскую казну на 2 млрд рублей за счет налогов от акцизов. Несмотря на запрет, в городе работала сеть Алкомаркеты «РосАл 24», которая на законных основаниях позволяла покупать горожанам алкоголь после 22:00. Однако 18 октября 2017 года в 30 магазинах по всему городу решили прекратить подобную практику после критики губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (1)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

  • Борис Просветов 6 февр., 2018
    Все эти запреты только способствуют нелегальной торговле, при этом определенные круги, не будем пальцем показывать, имеют свой навар.Кто выпить хочет, тот найдет как осуществить свою мечту. Отсюда же всякие лосьоны и бальзамы, которыми народ травится.

Наши проекты

Читайте также