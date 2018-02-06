Роструд разрешил опаздывать на работу из-за непогоды

Из-за усилившихся в последние дни снегопадов Роструд напомнил, что работодатель не имеет права наказывать сотрудников за опоздания, если они вызваны неблагоприятными погодными условиями.

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться и сложные погодные условия, и перебои в работе транспорта», — уточнил замглавы ведомства Иван Шкловец.

Петербургские метеорологи пообещали, что снежная морозная погода задержится в Петербурге до конца этой недели. В понедельник из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I.

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