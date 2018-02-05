«А ладошки тоже черные?» — мулатка, кавказец и еврей о самых нелепых вопросах в свой адрес

Ален Энумба, мулат (мама русская, отец из Камеруна, Африка)

Фэшн-консультант

Неудобные вопросы из разряда «Кто у тебя черный: мама или папа?» или «А ладошки тоже черные?» закончились в шестом классе. Часто, когда я говорю, что родился в 1981 году, люди в шутку спрашивают: «Олимпийский сувенир?». Это меня не оскорбляет, и хотя мои родители познакомились не на Олимпиаде-80, я иногда соглашаюсь с этим, чтобы не вдаваться в подробности.

Случаи бывали разные: от смешных замечаний прохожих до нападения на Невском проспекте. Нет и дня, чтобы я не ощутил себе пристальный взгляд: они бывают интересующиеся, а бывают и недобрые. Случаются и агрессивные высказывания, но, возможно, это еще и связано с тем, как я одеваюсь. Чаще всего враждебными бывают малообразованные молодые люди – от 16 до 35 лет. За мой счет они пытаются показать себя крутыми в своей компании. Их слова приобретают силу, только если я на них реагирую. Улыбнувшись или ничего не ответив, можно ошарашить людей, которые думают, что я сейчас кинусь в слезы или полезу в драку. Если я спокоен, они сами становятся беззащитными.

Раньше я воспринимал проявления ксенофобии гораздо более остро, в детстве это было очень болезненно. Недавно я был в Тбилиси, и все – от бабушек-продавщиц до подростков – пытались знакомиться со мной, проявляли живой интерес. Раньше я мог бы воспринять это как оскорбление: люди увидели обезьянку и хотят с ней сфотографироваться. А сейчас я отношусь к этому проще, с большим позитивом.