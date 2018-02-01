Мать миллиардера Зингаревича заплатила жулику за мнимое спасение сына от тюрьмы

Жулик обманул мать одного из совладельцев группы «Илим» Зингаревича. Он пришел к 84-летней пенсионерке в квартиру на проспекте Добролюбова и сообщил, что сыну якобы грозит тюрьма за ДТП, в котором погиб человек, сообщает «Фонтанка» в четверг, 1 февраля.

До этого пожилую женщину, по данным агентства, запугали по телефону. Случай произошел еще 23 ноября 2017 года. Женщина заявила в полицию, что отдала жулику все имевшиеся дома деньги — 100 тыс. рублей, 2935 евро и $2276 — в сумме около 350 тыс. рублей, пишет агентство. На следующий день следствие Петроградского района завело уголовное дело о мошенничестве, а теперь подозреваемого по нему — 26-летнего безработного из Дагестана — заключили под стражу. Он уже отправлен в изолятор временного содержания. Агентство отмечает, что не знает, кого из двух сыновей-близнецов мать пыталась спасти.

Борис Зингаревич занимает 8-е место в рейтинге «Самые богатые люди Петербурга» с оценочным состоянием 83,4 млрд рублей, а Михаил Зингаревич — 43-е место с 25,6 млрд рублей.

По материалам «ДП»