Видео: зрители оказались внутри оркестра на концерте Полины Осетинской в ЦВЗ «Манеж»
19 января Центральный выставочный зал «Манеж» и симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» организовали выступление под управлением Михаила Голикова, при участии Полины Осетинской для незрячих и слабовидящих людей. Во время концерта зрители смогли находиться прямо внутри оркестра и полностью погрузиться в музыкальное представление.
Концерт состоялся в преддверии инклюзивного выставочного проекта «Прикосновение» с тактильными залами для людей с инвалидностью, открытие которого запланировано на вторую половину марта 2018 года. Выставка организована совместно с Московским выставочным объединением «Манеж», Музеем Вадима Сидура и проектом «Свободные художники Петербурга». Мероприятия будут проходить на регулярной основе.
Фото: Михаил Вильчук
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