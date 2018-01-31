Видео: зрители оказались внутри оркестра на концерте Полины Осетинской в ЦВЗ «Манеж»

Концерт состоялся в преддверии инклюзивного выставочного проекта «Прикосновение» с тактильными залами для людей с инвалидностью, открытие которого запланировано на вторую половину марта 2018 года. Выставка организована совместно с Московским выставочным объединением «Манеж», Музеем Вадима Сидура и проектом «Свободные художники Петербурга». Мероприятия будут проходить на регулярной основе.

Фото: Михаил Вильчук