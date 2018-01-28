В России введут грин-карты для мигрантов

Аналитики ЦСР уверены, что приток иностранных работников в нашу страну будет снижаться, так как российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов. Авторы исследования предлагают ввести рабочие визы, лотереи Green card и контракты для интеграции мигрантов, чтобы повлиять на подобные тенденции.

Общая убыль трудоспособного населения в России к 2030 году составит от 11 до 13 млн человек, поэтому стране будут необходимы трудовые мигранты, считают эксперты. Одной из причин естественной убыли населения в России, по их мнению, будет слишком малое число женщин, родившихся в 1990-е.

Также в ЦСР уверены, что резервов для роста внутренней миграции в стране также нет. Это связано с тем, что российская периферия стремительно пустей и её население в среднем сокращается на полмиллиона человек в год. Международная миграция в 250–300 тыс. человек в год способна на 40–70%, восполнить отток трудоспособного населения из регионов в Москву.

Из причин уменьшения числа квалифицированных мигрантов в России аналитики ЦСР отмечают также кризис, санкции и падение курса рубля.

В связи с этим аналитики ЦСР предлагают перенять опыт зарубежных стран для разработки новых мер миграционной политики. Они хотят разработать балльную систему отбора, которая будет оценивать эффективность приезда в страну каждого мигранта вне зависимости от его занятий. Для каждой группы приезжих государство разработает свои условия въезда в страну и пребывания в ней. Для профессионалов в ЦСР хотят ввести систему рабочих виз, которые дадут право на временный въезд в страну при наличии приглашения от работодателя, а также рабочих карт, ускоряющих получение разрешения на работу и вид на жительство. Кроме того, в центре выступили за проведение лотерей по аналогии с американской Green card и европейской Blue card.

Для улучшения ситуации предлагается также ввести специальные контракты, которые которые обяжут мигрантов изучить русский язык, основы государственности и права. Взамен им предоставят вид на жительство и возможность работать в стране. В случае успешного прохождения курсов и сдачи экзаменов им предложат получить гражданство РФ при отсутствии нарушений и судимости.

По материалам «ДП»