В Петербурге больше всего подорожали хлеб, молоко, глазированные сырки и икра

Список продуктов, цены на которые в магазинах Петербурга сильнее всего изменились в 2017 году, опубликовал 26 января Петростат.

Лидером подорожания стала икра лососевых пород. Ее цена в декабре 2017 года оказалась на четверть (26,5%) выше, чем за тот же период 2016-го.

Росли в цене и молочные продукты: молоко стерилизованное – 7,6%, творог жирный – 6,4%, плавленые сыры – 7,4%, глазированные сырки — 12,8%.

Значимый прирост цен отмечался на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 7,8%, а также булочные изделия из муки 1-го сорта — 8,1%. Из овощей и фруктов сильнее всего подорожали картофель (8,6%) и виноград (10,1%).

Напротив, снизились цены на сахарный песок (24,6%), яйца (15,7%), горох (11,4%), пшено (10,9%), рыбу мороженую разделанную (2,2%), окорочка куриные (1,8%), рис (1,6%).

По материалам «Фонтанки»