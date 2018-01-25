Часы «судного дня» стали на 30 секунд ближе к концу света

Часы «судного дня» впервые с 1953 года показывают без 2 минут полночь. Стрелку 25 января передвинули на 30 секунд ближе к концу света. Об этом сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists в своем Facebook.

В последний раз Часы показывали без 2 минут полночь в 1953 году, когда США и Советский Союз с разницей в 9 месяцев провели испытания водородных бомб. «В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов», — сказали представители редакции. Журнал отмечает, что «что КНДР проводит ракетные и ядерные испытания», а «программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия».

Часы судного дня — проект журнала Чикагского университета Bulletin of the Atomic Scientists. Проект запустили в 1947 году. Полночь символизирует момент ядерного катаклизма — конца света, а время, которое осталось до полуночи — напряжение обстановки в мире и прогресс в развитии ядерного оружия. За свою историю стрелки Часов меняли свое положение 23 раза, включая начальную установку на семь минут в 1947 году. В последний раз американские физики поменяли время на Часах в 2017 году из-за заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и отрицании климатических изменений, а также роста националистических настроений в мире. Время передвинули на 30 секунд до 23:57:30.

По материалам «ДП»