Умерла народная артистка Людмила Сенчина

В Петербурге на 68-м году жизни скончалась певица и народная артистка РФ Людмила Сенчина, сообщает «Интерфакс». Продюсер артистки Владимир Андреев заявил, что она умерла в одной из больниц города.

«Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — добавил он.

Людмила Сенчина — советская и российская певица и актриса. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет. Она получила широкую известность благодаря песне «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Среди других ее популярных композиций — романс из телефильма «Дни Турбиных» («Целую ночь соловей нам насвистывал...»), «Полынь», «Добрая сказка».