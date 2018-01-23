Грабитель вынес из квартиры в Петербурге билеты на «Легенды Грузии» и квитанцию за кварплату

Вечером 22 января грабитель проник в квартиру сотрудницы Дома творчества на Товарищеском проспекте и похитил квитанции на оплату коммунальных услуг и два билета в БКЗ «Октябрьский» на 26 февраля — в это время в БКЗ пройдет концерт «Легенды Грузии».

Среди похищенного — документы на саму квартиру, норковая куртка, шкатулка с серебряными и золотыми украшениями с бриллиантами, а также золотые часы «Армани». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил портал 78.ru.

Известно, что вор попал в квартиру с помощью подбора ключей. Петербурженка оценила общий ущерб в 259 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.