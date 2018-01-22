В России предлагают приравнять пять лет сожительства к фактическому браку

Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о приравнивании длительного сожительства к брачным отношениям.

В документе предложено признать отношения между мужчиной и женщиной, прожившими вместе не менее пяти лет, фактическим браком, а если у пары во время сожительства родились дети, то их отношения приравниваются к браку, если они прожили вместе не менее двух лет.

«Это означает, что если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», — уточняет Беляков.