Петербургские хирурги оперируют детей, пострадавших в результате резни в бурятской школе

Министр здравоохранения Республики Бурятия Дамбинима Самбуев сообщил, что одна из школьниц находится в коме. Её лечением заняты нейрореаниматолог и нейрохирург из Петербурга. Девочке также необходимы косметические операции, которые проедут, как только ей станет лучше. Также петербургские врачи уже прооперировали девочку, получившую в ходе инцидента травму руки.

Также Самбуев отметил, что состояние учительницы и других учеников, пострадавших в ходе инцидента, улучшается. В свою очередь нападавший, ученик 9 класса, находится в тяжелом состоянии, но у него наблюдается «положительная динамика» – мальчик уже пришел в себя и может говорить.

Напомним, утром 19 января девятиклассник напал с топором на учителя и учеников седьмого класса в школе микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ. Семь человек пострадали. Нападавший пытался покончить с собой. Его задержали и доставили в больницу, а СК завел дело по статьям о покушении на убийство двух и более людей и о халатности.

Добавим, что во всех школах Петербурга установят металлодетекторы. Об этом сообщила глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева. Так, в городе попытаются избежать повторения историй с нападениями школьников на учебные заведения.

По материалам «ДП»