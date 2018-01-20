ФСБ обнаружила вирус, который позволял недоливать топливо на российских АЗС

Вредоносное ПО устанавливали на АЗС на юге России. «Гигантская афера охватила почти весь юг России, „вирусы“ были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан – владельцы АЗС никого финансового убытка не несли», – рассказывает источник агентства.

Он также отметил, что создателем вируса оказался ставропольский хакер Денис Заев. По версии ФСБ, он лично связывался с руководителями конкретных АЗС и даже получал проценты от перепродажи украденного топлива. При этом нелегальная выручка достигала нескольких сотен миллионов рублей.

При этом, вирус Заева оказался неизвестен сотрудникам органов: «Раньше аферисты использовали для хищений на АЗС специальные „жучки“, потом им на смену пришли вирусы. Однако все же их можно было обнаружить. Заев же создал уникальный продукт. Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», — отметил тот же источник.

Сейчас Заев арестован. Он обвиняется в мошенничестве, а также создании и использовании вредоносных программ.