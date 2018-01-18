Петербуржцы требуют от Полтавченко назначить вице-губернатора по деревьям

Активисты инициативной группы Центрального района Петербурга обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ввести в городе должность вице-губернатора, отвечающего за посадку деревьев (по аналогии с вице-губернатором по вопросам развития Арктики).

Они считают, что для этого необходима отдельная должность, так как чиновники комитета по благоустройству не справляются со своей задачей и не озеленяют исторический центр.

В начале января активисты Центрального района проанализировали бюджет муниципального образования № 78 в 2018 году. Они выяснили, что МО потратит на установку искусственных деревьев больше, чем на посадку живых.

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