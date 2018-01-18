«Яндекс» рассказал, как часто болеют в Петербурге и чем лечатся от простуды и гриппа

Компания «Яндекс» проанализировала запросы за три с половиной года со словами «грипп», «орви», «орз», «простуда», «кашель», «насморк» и с названиями лекарств, которые борятся с простудой, гриппом и их симптомами, и выяснила, когда болеют и чем лечатся петербуржцы и жители других городов.

Оказалось, что в целом россияне попадают в две волны заболевания: первая проходит в конце сентября-начале октября, а вторая — зимой. По частоте запросов о простуде и лечении Петербург занял 29 строчку среди всех городов. Для петербуржцев главными лекарствами для борьбы с болезнью являются антибиотик амоксиклав, анальгетик парацетамол и антисептик мирамистин.

Меньше всего (менее 1%) жители Петербурга ищут информацию о лечении в домашних условиях или народными средствами.