Петербуржец сообщил о теракте на Красной площади
Полиция Петербурга ищет телефонного террориста, сообщившего о бомбе на главной площади России, передает «Фонтанка» в четверг, 18 января.
По данным агентства, около 20 часов 17 января на номер «112» поступил звонок. Звонивший сообщил свое имя и информацию о готовящемся на Красной площади в Москве теракте. Как выяснилось, звонил 51-летний петербуржец, который нигде не работает и уже бывал в психоневрологическом диспансере. Полиция выясняет его местонахождение.
По материалам «ДП»
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