Петербуржец сообщил о теракте на Красной площади

Полиция Петербурга ищет телефонного террориста, сообщившего о бомбе на главной площади России, передает «Фонтанка» в четверг, 18 января.

По данным агентства, около 20 часов 17 января на номер «112» поступил звонок. Звонивший сообщил свое имя и информацию о готовящемся на Красной площади в Москве теракте. Как выяснилось, звонил 51-летний петербуржец, который нигде не работает и уже бывал в психоневрологическом диспансере. Полиция выясняет его местонахождение.

По материалам «ДП»