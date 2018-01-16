Выписан последний пострадавший при взрыве в петербургском «Перекрестке»
Из Александровской больницы выписали последнего пострадавшего при взрыве в магазине «Перекресток». Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter.
По состоянию на 16.01.2018 (12:00) выписан последний пострадавший при взрыве в магазине "Перекресток" из Александровской больницы, с последующим наблюдением в поликлинике по месту жительства.#перекресток #пострадавший #взрыв #спб— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 16 января 2018 г.
Напомним, 27 декабря в 18.45 в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. О том, как развивались события после теракта, можно прочитать здесь.
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