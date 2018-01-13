Мошенники начали продавать криптовалюту от Telegram (её не существует)

Мошенники представляются официальной поддержкой TON. Как отмечает «Код Дурова»: «При вопросе про приватность, агент поддержки заявил, что они «не отходят от канонов Telegram, а анонимность их юзеров всегда на высшем уровне».

Создатель телеграм-канала «Сайберсекьюрити и Ко.» Александр Литреев отмечает, что сайт поддельного TON сделан в бесплатном конструкторе сайтов WIX. Из-за этого Литреев уверен, что Telegram не имеет отношения к фальшивым и-мейлам.