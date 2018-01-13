Мошенники начали продавать криптовалюту от Telegram (её не существует)
Пользователям Telegram начали приходить на почту фейковые приглашения на запуск блокчейн-системы мессенджера Telegram Open Network (TON). Об этом рассказал телеграм-канал «Код Дурова».
Как отмечается в письме, Telegram запускает собственную криптовалюту 1 февраля 2018 года. Пользователям уже предлагают зарегистрироваться на сайте TON и в числе первых приобрести токены. Минимальная транзакция равна 50 тысячам Gram (так мошенники назвали свою криптовалюту), что составляет 5 тыс. долларов
Мошенники представляются официальной поддержкой TON. Как отмечает «Код Дурова»: «При вопросе про приватность, агент поддержки заявил, что они «не отходят от канонов Telegram, а анонимность их юзеров всегда на высшем уровне».
Создатель телеграм-канала «Сайберсекьюрити и Ко.» Александр Литреев отмечает, что сайт поддельного TON сделан в бесплатном конструкторе сайтов WIX. Из-за этого Литреев уверен, что Telegram не имеет отношения к фальшивым и-мейлам.
Павел Дуров пока не прокомментировал ситуацию.
В начале января появилась информация, что в 2018 году Telegram планирует запустить собственную криптовалюту.
Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел по нашей просьбе разобрался, насколько осуществим этот план и почему в России выгоду от него получат в первую очередь наркоторговцы.
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