Мошенники начали продавать криптовалюту от Telegram (её не существует)

Пользователям Telegram начали приходить на почту фейковые приглашения на запуск блокчейн-системы мессенджера Telegram Open Network (TON). Об этом рассказал телеграм-канал «Код Дурова».

Как отмечается в письме, Telegram запускает собственную криптовалюту 1 февраля 2018 года. Пользователям уже предлагают зарегистрироваться на сайте TON и в числе первых приобрести токены. Минимальная транзакция равна 50 тысячам Gram (так мошенники назвали свою криптовалюту), что составляет 5 тыс. долларов

Мошенники представляются официальной поддержкой TON. Как отмечает «Код Дурова»: «При вопросе про приватность, агент поддержки заявил, что они «не отходят от канонов Telegram, а анонимность их юзеров всегда на высшем уровне».

Создатель телеграм-канала «Сайберсекьюрити и Ко.» Александр Литреев отмечает, что сайт поддельного TON сделан в бесплатном конструкторе сайтов WIX. Из-за этого Литреев уверен, что Telegram не имеет отношения к фальшивым и-мейлам.

Павел Дуров пока не прокомментировал ситуацию.

В начале января появилась информация, что в 2018 году Telegram планирует запустить собственную криптовалюту.

Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел по нашей просьбе разобрался, насколько осуществим этот план и почему в России выгоду от него получат в первую очередь наркоторговцы.


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