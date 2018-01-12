В Петербурге люди с инвалидностью смогут посещать бани на социальном такси

В Петербурге люди с инвалидностью смогут добираться на социальном такси до бань. Соответствующий законопроект утвержден на заседании комитета по законодательству городского парламента, передает портал 78.ru.

Как рассказал глава комитета Денис Четырбок, многие горожане с инвалидностью не имеют собственной ванный в доме. В настоящее время в перечень в перечень социально-значимых объектов входят даже культурно-зрелищные учреждения, в том числе спортивные объекты, но до бань льготники должны добираться за свой счет.

Правительство Петербурга согласно действующему закону компенсирует из бюджета затраты на такси для людей с ограниченными возможностями.