Петербуржцы спасли двух хищных птиц, занесенных в Красную Книгу

Жители Петербурга спасли двух хищных птиц, занесенных в Красную Книгу. Об этом сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Один из пернатых, малый подорлик, был обнаружен на газоне одного из жилых домов. По данным зоозащитников, злоумышленники посредством сайта бесплатных объявлений искали птице владельца.

Спасатели МЧС также сумели спасти филина благодаря сообщению горожан. Птицу окружила стая ворон. К приезду службы МЧС филин, сбитый с дерева, тонул на мелководье недалеко от берега Финского залива.

За краснокнижными птицами наблюдают ветеринары. На данный момент их жизнь вне опасности. Ранее спасатели Петербурга нырнули в ледяную воду, чтобы спасти застрявшую во льду чайку. В декабре петербуржец также нырнул в ледяную Карповку, чтобы спасти котят, плывших по реке в картонной коробке.