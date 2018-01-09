В больницах Петербурга остаются пятеро пострадавших после теракта в «Перекрестке»

В Петербургских больницах остаются пять человек, пострадавших после теракта в магазине «Перекресток» 27 декабря. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 27 декабря в 18.45, по наблюдениям пострадавших, произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин уже назвал случившееся терактом. О том, как развивались события после теракта, можно прочитать здесь.