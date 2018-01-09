Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч рублей за возбуждение ненависти к христианам

Октябрьский районный суд признал петербуржца Леонарда Конвишера виновным в возбуждении вражды к христианам. 9 января его приговорили к штрафу за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Конвишер разместил в социальной сети «ВКонтакте», в открытой группе «Анти Энтео/Анти «Божья воля (18+)», высказывание: «Время жечь мосты», вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди. На рисунке также фигурировали нож, перевернутый крест, число 666 и символы, напоминающие еврейские буквы.

Подсудимый вину признал. В качестве наказания ему предстоит выплатить государству 400 тысяч рублей.

О возбуждении дела в отношении Конвишера стало известно летом 2017 года. В августе у петербуржца провели обыск, изъяв электронные носители памяти.

По материалам «Фонтанки»