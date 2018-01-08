Стала известна дата запуска криптовалюты на базе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров выпустит свою криптовалюту TON (Telegram Open Network) на базе мессенджера в марте 2018 года, сообщает основатель стартапа Combot Фёдор Скуратов на своей странице в фэйсбуке со ссылкой на материалы проекта. Согласно предоставленной информации, данные будут распределяться через протокол TON P2P network и защищаться технологией TON Proxy. Криптовалюта будет интегрирована с мессенджером, пользователям будет доступен криптокошелек Telegram Wallet.

Запуск платформы запланирован на январь этого года — в конце месяца Дуров проведёт закрытую продажу токенов. В марте Telegram проведёт основное ICO (первичное размещение токенов), далее 42% токенов будет сохранено в TON Reserve для защиты курса криптовалюты от спекулянтов. В документе сообщается, что 80% собранных в ходе ICO средств будет потрачено на поддержание работы системы. Бенефициарами проекта заявлены основатель Telegram Павел Дуров и его брат Николай.

Как утверждает TechCrunch со ссылкой на собственные источники, новая платформа TON прежде всего позволит производить платежи внутри Telegram. В качестве средств взаиморасчета будет использоваться как собственная криптовалюта Gram, так и фиатные валюты. Дуров, по данным TechCrunch, рассчитывает привлечь порядка $500 млн во время предпродажи токенов, когда деньги будут привлекаться только от инвестфондов и крупных компаний. Среди них, по данным TechCrunch, и Mail.ru Group. После этого Telegram начнет принимать средства и от частных инвесторов. Общая стоимость токенов может составить в итоге от $3 до $5 млрд.

По материалам «ДП»