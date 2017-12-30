«Ночлежка» собрала новогодние подарки для бездомных

Благотворительный фонд «Ночлежка» поздравит петербургских бездомных с Новым годом и подарит им подарочные наборы с продуктами и гигиеническими средствами. Акция «Мандаринка и тушенка» длилась больше месяца: в итоге собрали более 700 объемных подарков. Каждый из них к тому же будет снабжен новогодней открыткой, которую своими руками сделали дети

«В каждый из наборов входит банка тушёнки, банка рыбных консервов, пюре или лапша быстрого приготовления, пачка печенья, 10 пакетиков чая и кусочки сахара-рафинада, шоколадные и карамельные конфеты, мандарины, зубная паста, зубная щётка, кусок мыла, 10 бритвенных станков, детский крем, носки. В 100 подарках для женщин есть упаковка прокладок. Ещё в 360 новогодних наборах лежат шерстяные шарфы, варежки, шапки и носки, которые волонтёры проекта "Хурма" вязали по всей России и даже присылали из-за границы.», — рассказали представители фонда.

А в начале предновогодней недели сотрудники «Ночлежки» расспросили петербуржцев на улице, что такое для них идеальный Новый год и получили «совершенно человеческие, понятные каждому ответы про то, чего хочется от этой праздничной ночи».

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