За взрыв в супермаркете «Перекресток» взяло ответственность «Исламское государство»

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв, произошедший в среду в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщила в Twitter SITE Intel Group (НПО, специализирующаяся на мониторинге деятельности экстремистских групп). ИГ распространило сообщение, в котором говорится, что «атака, произошедшая позавчера в торговом центре в Санкт-Петербурге на северо-западе России, была проведена отрядом Амнията (службы безопасности) Исламского государства».

Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44, в 18.45 произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка.

Общее число пострадавших при взрыве самодельного взрывного устройства в «Перекрестке» составило 18 человек, сообщила вчера вице-губернатор города Анна Митянина. «Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине „Перекресток“. После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы», — написала Митянина в Twitter.

Также 30 января утром президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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