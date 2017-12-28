Синоптики назвали 2017 год самым теплым за историю наблюдений в России

Этот год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Усредненная температура за все эти годы оказалась самой теплой. Оказалось, что 2017 год стал рекордно теплым», — сказал синоптик.

Средняя температура в уходящем декабре, и особенно потепление во второй половине месяца, отмечавшееся на большей части территории России, не оставили сомнений, что рекорд побит, а оставшиеся 4-5 дней не окажут существенного влияния на статистику. «Оказалось, что декабрь прошлого года был существенно холоднее, чем 26 дней нынешнего декабря», — сказал Вильфанд (цитата по Интерфаксу).

Второй рекорд подряд метеорологи связывают с глобальным потеплением, добавил глава Гидрометцентра. Также он сказал, что в январе на всей территории России температура ожидается около нормы и выше нее. «На западе европейской части России январь будет особенно теплым. Аномальным очагом похолодания будет Чукотка», — отметил он.

Ранее о том, затонет ли Петербург и почему холодное лето — теперь норма, нам рассказал главный синоптик города и климатолог Александр Колесов.

По материалам «ДП»