26 декабря на 93-м году жизни умер композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на близких композитора.

Владиимир Яковлевич Шаиинский родился 12 декабря 1925 в Киеве - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, он известен как автор множества музыкальных композиций к мультфильмам и детскому кино: «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» и многие другие. Песни композитора исполняли Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.