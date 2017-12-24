Пиар-директор ресторана из которого выгнали бездомного, прокомментировал ситуацию

Политковский отметил, что в последнее время в ресторанах стали часто появляться бездомные. Сотрудники сети обычно просят их покинуть заведение, чтобы те не мешали другим посетителям. «Это стандартная практика, потому что на них жалуются наши гости, что мы допускаем их в залы, где они принимают пищу», – уточнил он.

При этом Политковской отметил, что в отношении этой ситуации проводится проверка. «Даже если мы поймем, что это ошибка сотрудника, важно понимать, что он это делал из добрых побуждений, чтобы избежать проблем с другими нашими гостями», – подчеркнул он.

Напомним, об истории с бездомным, которого выгнали из ресторана, сообщил Александр Шадов в своем Facebook. Он рассказал, что поделился с бездомны частью своего заказа. Когда тот начал есть, к мужчине подошла сотрудница общепита и резкой форме попросила его покинуть заведение.