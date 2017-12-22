Активисты составили рейтинг самых опасных продуктов в петербургских магазинах

Организация потребителей «Общественный контроль» по итогам 2017 года составила рейтинг самых опасных продуктов в петербургских магазинах. Об этом пишет портал «Доктор Питер».

Список возглавили блюда из отделов кулинарии - в первую очередь, салаты. Так, в шести из десяти проверенных образцов салат «Оливье» «Общественный контроль» нашел кишечную палочку. В трех образцах также была обнаружена плесень.

На втором месте антирейтинга — кремовые пирожные и торты. По информации организации, в них также можно часто найти кишечную палочку, стафилококк и плесень. Обычно крем портится из-за несоблюдения правил хранения.

На третьем месте — хлебобулочные изделия. На ценниках часто нет никакой информации кроме стоимости. «Например, стоит огромный бокс с булками в гипермаркете «Ашан». В этом боксе непонятно что. На ценнике кроме информации о стоимости ничего не видим - ни состав ни срок годности. Мы написали претензию руководству магазина и потребовали не продавать хлеб в таком виде. Ответа пока не получили, будем подключать Роспотребнадзор», — говорит председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

В список также попали расфасованные в магазине сыр, колбаса, продукцию под марками торговых сетей, а также молоко, творог и сметана, которую продают на развес.