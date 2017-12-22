Центробанк снял клип про 2000 рублей с поющей Эльвирой Набиуллиной

Центробанк опубликовал ролик о вводе в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Новые банкноты презентовали 12 октября.

По сюжету ролика журналистка пытается купить мороженое и дает проадвщице купюру в 2000 рублей, которая начинает напевать «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Подпевать продавщице начинают журналистка, охранник и другие посетители торгового центра, а также председатель финансового учреждения Эльвира Набиуллина.