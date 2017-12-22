В Петербурге возбудили первое уголовное дело о краже биткоинов

Бизнесмен из Краснодара прибыл в Петербург, чтобы осуществить сделку по покупке биткоинов на сумму 1,5 млн рублей. Мужчина нашел продавца криптовалюты в соцсетях и договорился с ним о личной встрече в аэропорту Пулково. Об этом пишет портал «Невские новости».

Встреча произошла в туалете аэропорта: к жителю Краснодара подошел предполагаемый продавец, забрал деньги и якобы перевел ему биткоины на счет, однако, как выяснилось позже, этого не произошло. Потерпевший обратился к полицейским и в Петербурге сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по по ст. 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». Сам продавец биткоинов мошенничество отрицает и уверяет полицейских, что продал за указанную сумму гостю из Краснодара 2 биткоина.

Позднее выяснилось, что банковские карточки с вырученными за продажу биткоинов деньгами курьер незаметно передал своему другу, приехавшему в аэропорт. С посредника взята подписка о невыезде, а настоящего продавца биткоинов теперь ищет полиция, его местонахождение неизвестно.

Напомним, ранее уличный художник Hioshi разместил в центре Петербурга инсталляцию о людях, которые не успели купить биткоины. Адвокат Double Bridge Law Сергей Голубок написал для нас колонку о том, рискуют ли чем-то те, кто покупает криптовалюту, должны ли доходы с их продажи облагаться налогами и запретят ли их в России. В этом материале мы решили разобраться, действительно ли за криптовалютами — будущее.