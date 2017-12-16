Ксения Алферова рассказала о «заклейменных» сотрудниках «Л’Этуаля»

«В погоне за прибылью мир стремительно сходит с ума!!!! Люди, остановитесь! Ведь, вы же люди!!!!

Случайно зашла в магазин Летуаль ! Мне помогала красивая, интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у неё красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой! Я поинтересовалась, что это значит! И тут она вся как-то съёжилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания Акции! Я остолбенела! Не поверила своим ушам! Переспросила! Оглянулась и обомлела! Все продавцы ходили по магазину с цифрами на лице!!!

Вдумайтесь! Руководство компании заставляет своих сотрудников каждый день писать на лице цифры! На мой вопрос, почему не на лбу, милая женщина ответила, что до этого они ещё, Слава Богу, не дошли!

Это что за ужас, клеймить своих сотрудников! Единственные ассоциации, которые возникают у меня- концлагерь или домашние животные!

Руководство- вы в уме?!!!!!! Вы скоты или люди?! Очевидно, что первое! Вы понимаете, что это унизительно?! Кто дал вам право унижать, обижать сотрудников, людей?! Вы каждый день пишите у себя на лице эти цифры и ходите так в офисе?! А потом с трудом стираете их, со слезами глядя на себя в зеркало, проклиная свою работу, того, кто это придумал, свою беспомощность, незащищённость?! (Я бы себя именно так чувствовала)

Так не может быть, так не должно быть!

Когда я сказала, что обязательно об этом напишу, ко мне подошёл мужчина (тоже сотрудник), и с мольбой в глазах попросил: « я вас очень прошу обязательно напишите, не забудьте!» ( руководство, сразу предупреждаю, на днях специально зайду и узнаю не влетело ли всем работающим у вас мужчинам). Друзья, подскажите куда надо обратиться, чтобы руководство этой компании было наказано?!!!!!!!!! #деньгипахнут #деньгинеедят#скотскаякомпания#вспомнитечтовылюди руководство @letoile_official вы в уме?» – пишет Алферова.

Комментариев в аккаунте актрисы уже набралось около 900 тысяч. Большинство разделяет позицию Алферовой и не понимает, как руководство могло устроить подобную акцию. Однако среди них также находятся и те, кто пытается защитить руководство магазинов.



