Петербуржцы в ответ на обращение получили идентичные ответы от разных депутатов ЗакС

Жители Купчина выложили в сеть шесть одинаковых ответов от разных депутатов ЗакСа на запрос с просьбой сохранить парк Интернациолистов, расположенный на проспекте Славы, от застройки. Примечательно, что два ответа написал депутат фракции ЛДПР Виктор Сысоев — самый молодой парламентарий петербургского ЗакСа.

Более того, письмо от депутата жителям Купчина прислала мать Сысоева — депутат от «Единой России» Любовь Егорова.