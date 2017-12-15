Петербуржцы в ответ на обращение получили идентичные ответы от разных депутатов ЗакС
Жители Купчина выложили в сеть шесть одинаковых ответов от разных депутатов ЗакСа на запрос с просьбой сохранить парк Интернациолистов, расположенный на проспекте Славы, от застройки. Примечательно, что два ответа написал депутат фракции ЛДПР Виктор Сысоев — самый молодой парламентарий петербургского ЗакСа.
Более того, письмо от депутата жителям Купчина прислала мать Сысоева — депутат от «Единой России» Любовь Егорова.
Оказывается, в прошлом году петербуржцы уже жаловались на Сысоева. Депутат, по их мнению, одинаково ответил активистам на запросы по разным тематикам.
«Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод, что депутат даже не пытался рассматривать поставленные в обращении вопросы и уж тем более не пытался дать ответ по существу, используя шаблон, используемый фракцией ЛДПР в ответах на обращения граждан», — заявляли тогда горожане.
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