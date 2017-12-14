Что важного сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

О выборах 2018 года

«Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил - партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны. И вообще я рассчитываю на широкую поддержку граждан».

Вопрос Ксении Собчак, на ней футболка с надписью «Против всех»

В. Путин: Вы против всех?

К. Собчак: Я против несменяемости власти и за россиян.

В. Путин: Вы всех обманули и пришли сюда как кандидат?

К. Собчак: Нет, я никого не обманула и пришла как журналист телеканала «Дождь», потому что это моя единственная возможность задать вам вопрос. У нас оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают проблемы, я это чувствую по себе. Есть, например, Алексей Навальный, на которого заведены фиктивные дела. Мне очень сложно снять помещение в России, люди отказываются сотрудничать. Это связано со страхом, они понимают, что если ты поддерживаешь оппозицию, то либо тебя убьют, либо посадят. Почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?

В. Путин: Власть никого не боится. Но оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям позитивной программой действий. Вы идете под лозунгом «Против всех», разве это позитивно? Тот персонаж, о котором вы говорите — это Саакашвили, только в российском варианте. Вы хотите, чтобы у нас был такой же государственный переворот, как на Украине? Большинство граждан нашей страны этого не хотят, я уверен. Но власть не должна быть похожа на мужика, который лениво выковыривает капусту из бороды. Президент не должен смотреть, как государство превращается в лужу, из которой олигархи вылавливают золотых рыбок. Мы же не хотим повторения Майдана в России.

О конкурентах на выборах

«Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать, хотя я должен неожиданно вам сказать, что я думаю о том, что у нас политическая среда, как и экономическая, должны быть конкурентными. Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше. Люди очень многим недовольны и правы, что они недовольны. Но когда люди начинают сравнивать и смотреть, что же предлагает оппозиция, особенно несистемная, возникают большие сомнения. Вот это самая главная, как мне кажется, проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня».

О повышении налогов

«Мы договаривались, что налоги до конца 2018 года расти не будут. И в целом это выдерживается. Что будет в 2019 году? Я уже говорил, мы наметили основные направления развития, но надо искать источники этого развития. Сейчас об этом рано говорить, потому что эта дискуссия должна сначала пройти на экспертном уровне, а потом вынесена на широкое обсуждение. Мы это сделаем, мы не будем принимать решение кулуарно».





О вмешательстве в выборы в США

«Все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу. Это сделано, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Это делается без понимания того, что это наносит ущерб внутриполитическому состоянию США. Как вы себе это представляете? Надо запретить любые контакты? Нашего посла обвинили в том, что он с кем-то встречался. Но это обычная практика. Обсуждаются перспективы развития. Чего в этом такого запредельного, почему это приобретает характер шпиономании? Вы смотрели, как шли расследования по соцсетям? Там реклама наших компаний измеряется долями процентов, в то время как у американских компаний гораздо больше. То же и с нашими СМИ. Доля RT и Sputnik ничтожна по сравнению с американскими СМИ. Где же свобода слова? Мне кажется, всем нам надо научиться делать выводы из того, что у кого-то из нас что-то получается, а не кидаться друг на друга, как зверьки».

Об экономике

«Экономика все-таки растет, это — очевидный факт, здесь никаких приписок нет. Рост ВВП — 1,6%, рост промышленного производства — тоже 1,6. Развиваются автопром, фармацевтика, сельское хозяйство. В этом году будет под 3%. Рекордный урожай. Самый большой за всю историю. Растет экспорт, мы вышли на первое место в мире по зерновым. Рост есть, и основывается он на том, что мы преодолели два шока в 2014 и 2015 годах: резкий рост цен на энергоносители и так называемые санкции. Прямые иностранные инвестиции в этом году достигли 23 млрд долларов, это вдвое больше, чем в прошлом году. Инфляция рекордно низкая за всю новейшую историю России — 5,2 процента. Идет оздоровление экономики».

О Северной Корее

«Интересные вы ребята. Конгрессмены США поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном. И при этом подталкивают Трампа к тому, чтобы мы совместно решали вопросы по Северной Корее и иранской ядерной программе. Ну странно, согласитесь, честное слово. Это за уровнем здравого смысла. Наша политика, в отличие от политики некоторых стран, главным образом, лишена политической конъюнктуры. Мы стараемся конструктивно работать со всеми по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности. Мы стараемся не надувать губы, не обижаться.

Наша позиция хорошо известна. Мы не признаем ядерный статус КНДР. Мы признаем, что то, что происходит в Северной Корее, контрпродуктивно. США однажды применили ядерное оружие в Японии. И тогда необоснованно, но сейчас в этом нет вообще никакой необходимости. И все же в руководстве США есть подвижки к осознанию реалий. Исходя из здравого смысла, мы, конечно, будем сотрудничать с США по вопросу КНДР».

О запрете абортов

«В современном мире в подавляющем большинстве стран решение об аборте оставляют за женщиной. Есть опасения, что в случае запрещения будут распространяться криминальные аборты. Нужно принимать очень аккуратные и взвешенные решения. Ничего нельзя ломать через колено».

Анекдот

В ответ на вопрос о финансировании армии Владимир Путин решил рассказать анекдот:

«К бывшему офицеру приходит сын, он его спрашивает: «Тут кортик был, ты не видел?». Сын говорит, что поменял его на часы. Тот попросил показать, часы одобрил. А потом сказал: «Вот придут завтра грабители, убьют маму, папу, изнасилуют сестру. А ты выйдешь и скажешь: «Московское время — 12:30».