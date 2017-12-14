Хозяйка петербургского магазина одежды, в котором ранее произошел инцидент с чемпионкой мира по танцам на колясках Еленой Лозко, принесла колясочнице свои извинения. Об этом «Собака.ru» сообщила об этом пресс-секретарь Федерации спортивных танцев на колясках в России Ирина Людиновскова.

Напомним, женщина с инвалидностью столкнулась с дискриминацией в одном из магазинов в торговом центре «Купеческий двор»: она взяла померить платье домой, а когда принесла его обратно, ей сказали, чтобы она больше не приходила туда снова, так как на нее потратили много времени, за которое могли «обслужить нормальных покупателей».

Это уже не первый подобный инцидент: 13 ноября сотрудники кафе кинотеатра «Мираж синема» выдворили подростка с инвалидностью. 15 ноября руководство кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити» отстранило от работы сотрудников кафе. Прокуратура Приморского района Петербурга начала проверку заведения и обнаружила нарушения в ТРК «Атлантик Сити». Торговый центр оказался не приспособлен для нужд маломобильных граждан. 12 декабря стало известно, что Прокуратура не нашла дискриминации в действиях сотрудников кафе.