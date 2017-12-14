В Петербурге открыли первое в России отделение скорой помощи для детей

В Детской городской больнице № 1 в Красносельском районе Петербурга 14 декабря открыли первое в России отделение скорой помощи для детей. До этого все подобные отделения находились только в стационарах для взрослых.

В блоке новой «неотложки» есть кабинеты компьютерной томографии и нарушения ритма, инфекционный бокс, шоковая операционная и палата интенсивной терапии. Помимо экстренной и неотложной помощи, больница будет отправлять маленьких пациентов на плановую госпитализацию и просто на прием в поликлинику.