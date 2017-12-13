Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Поправки внесут в Уголовный кодекс.

Отныне действия, направленные на причинение боли или страданий животным, в том числе из хулиганских или корыстных побуждений, признаются жестоким обращением. В случае если в результате этих действий животное погибло или получило увечье, гражданину будет грозить штраф до 80 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 360 часов, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Группа лиц, которая издевалась над животными в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, будет наказана штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо группе назначат принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, находящихся в Красной книге, с публичной демонстрацией в интернете и СМИ будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 2 миллионов рублей.