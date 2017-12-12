Прокуратура не нашла дискриминации в действиях сотрудников кафе, которые выгнали подростка-инвалида

Прокуратура Петербурга не нашла дискриминации в действиях сотрудников кафе кинотеатра «Мираж Синема» в ТЦ «Атлантик Сити», которые выгнали подростка в инвалидной коляске. Проверка, проведенная ведомством, показала, что компания подростков, которую прогнали сотрудники, не потребляла услуги кафе и не покупала билеты в кино.

Несмотря на это ранее Прокуратура нашла нарушения в ТРК «Атлантик Сити» - он не приспособлен для нужд маломобильных граждан. Прокуратура Приморского района потребовала от руководства устранить нарушения, а также завела административное дело на ответственное должностное лицо по статье 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур»).

15 ноября руководство кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити» отстранило от работы сотрудников, которые выгнали подростка с инвалидностью и его друзей из кафе. 13 ноября об инциденте «ВКонтакте» написала мама подростка, Лариса Баданина. К нему она прикрепила аудиозапись разговора сына с сотрудниками кинотеатра. Проверкой сообщения об инциденте занялась Прокуратура Приморского района Петербурга.