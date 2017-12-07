Петербургская художница нарисовала комикс об НКО и работе российской полиции
Анастасия Васильева, художница из Петербурга, которая также известная под творческим псевдонимом Namida выпустила документальный комикс «Маленькие истории, которые внутри больше, чем снаружи» для выставки «Новый активизм».
Он состоит из пяти коротких частей: «Дело», «Извинение», «Молчать», «Пытки» и «Слезы». Эти части рассказывают о работе НКО в России, которые отстаивают интересы россиян, гражданских правах и правоприменении в стране.
«Мне интересно для каждой новой работы придумывать свой визуальный стиль, говорить разнообразными голосами разных персонажей. В эту игру со сменой картинок и сюжетов можно играть бесконечно, и загадывать читателю загадки — единственного ответа на который — не существует. Есть просто смена настроений, впечатлений. Чем больше решений, чем больше интерпретаций истории выведет для себя читатель — тем, я считаю, лучше», — говорит она.
Художница не первый раз участвует в подобных проектах — ранее она нарисовала комикс «Шубы», посвященный проблеме африканских беженцев.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.