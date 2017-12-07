Петербургская художница нарисовала комикс об НКО и работе российской полиции

Анастасия Васильева, художница из Петербурга, которая также известная под творческим псевдонимом Namida выпустила документальный комикс «Маленькие истории, которые внутри больше, чем снаружи» для выставки «Новый активизм».

Он состоит из пяти коротких частей: «Дело», «Извинение», «Молчать», «Пытки» и «Слезы». Эти части рассказывают о работе НКО в России, которые отстаивают интересы россиян, гражданских правах и правоприменении в стране.