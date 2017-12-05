Петербуржец нырнул в ледяную Карповку и спас слепых котят

Житель Петербурга спас слепых котят, которые плыли в коробке по Карповке. Об этом написали в группе Вконтакте «Кошкиспас». По словам одного из сотрудников поисково-спасательного отряда «Экстремум», мужчина, не дожидаясь помощи, забрался в ледяную воду и достал оттуда коробку с котятами. Обратно незнакомец поднялся с помощью провода, который перекинули ему спасатели. При этом, как отметили сотрудники «Экстремума», петербуржец рисковал собственной жизнью. 

«С мышцами, сведенными от холода судорогой, уже никого спасти, и может быть не спасти даже себя. Возможная гибель человека – это уже за гранью. Надо было дождаться приезда подготовленных людей», – отметили специалисты. 

Спасенные животные уже обрели новый дом. 


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