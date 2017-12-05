ЦБ выпустил монету к ЧМ-2018 с памятником Петру I в Петербурге

Центробанк выпустил в обращение шесть памятных монет, посвященных ЧМ-2018. Как сообщается на сайте регулятора, выпущены четыре серебряные монеты по 3 рубля, каждая — разного дизайна, а также золотая монета 50 рублей и монеты из недрагоценных металлов — 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж серебряных монет — 24 тыс., золотых — 12 тыс., недрагоценных — 250 тыс. штук.

На оборотной стороне трехрублевых монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Москвы с собором Василия Блаженного и Спасской башней Кремля на первой монете, Петербурга с памятником Петру I — на второй и Сочи с морским вокзалом — на третьей. Тираж каждой монеты — до 24 тыс. штук. На обратных сторонах еще одной серебряной монеты и золотой монеты изображен кубок ЧМ-2018.

На серебряной монете номиналом 3 рубля он изображен на фоне стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете номиналом 50 рублей — на фоне фольклорного орнамента. На оборотной стороне монеты из недрагоценного металла изображен талисман мундиаля — волк Забивака. В обычном исполнении на оборотной стороне находится рельефное изображение талисмана, в специальном исполнении — изображение этого же талисмана в цвете. Тираж монеты в обычном исполнении — 19,750 млн штук, в специальном исполнении — 250 тыс. штук.

По материалам «ДП»