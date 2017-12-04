Жена директора Музея уличного искусства Андрея Зайцева обвинила его в краже детей
В пятницу, 1 декабря, жена директора Музея уличного искусства Андрея Зайцева Юлия Шик написала в Instagram пост о том, что супруг похитил ее детей. Мы попытались разобраться в этой истории — свою версию событий рассказывает сама Юлия. Редакция ожидает официальный комментария от Андрея Зайцева.
Юлия Шик вышла замуж за директора Музея Уличного искусства Андрей Зайцев около пяти лет назад — они и сейчас официально находятся в браке. У пары родилось двое сыновей — Федор и Степан. Как рассказывает Юлия, в августе 2016 года она узнала о том, что у Андрея отношения с его коллегой — Татьяной Пинчук, директором по развитию Музея уличного искусства. Последний год Юлия с сыновьями жила одна в загородном доме в Вартемягах (деревня в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области — Прим. ред.), а супруг приезжал по воскресеньям.
Как рассказала нашему корреспонденту Юлия, 11 октября Андрей вместе с его матерью Дарьей Кирилловой увезли трехлетнего Федора и пятилетнего Степана в отпуск в Грецию. Юлия сама собирала их вещи, рассчитывая, что дети вернутся через неделю. Но спустя семь дней они отложили отъезд, все реже выходили на связь, отказывались называть точные даты приезда. «Свекровь и муж постепенно сокращали время моего общения с детьми, последний раз я говорила с ними две недели назад всего пять минут, после чего нас грубо прервали. Периодически муж пишет мне сообщения о том, что с ними все хорошо, но я не могу быть в этом уверена. Голоса я их не слышу, с ними может быть все, что угодно», — рассказала нам Юлия.
Спустя месяц Юлия решила приехать в Музей уличного искусства, чтобы узнать, где находится ее муж. Там она выяснила, что супруг из отпуска уже вернулся. «Он отвел меня за дверь, сказал, что изобьет меня, я порчу ему репутацию, что детей он мне не вернет, что я их больше не увижу, а они сейчас с его мамой в Венеции», — написала девушка в соцсети.
Десять дней назад Юлия подала заявление в полицию. «Так как мы все еще женаты, там мне сказали, что все, что они могут сделать — это звонить ему и приглашать в отделение, куда он, конечно, не явился. После подачи заявления прошло уже десять дней, и уже завтра я смогу подать в розыск», — рассказала девушка.
Предать историю огласке она решилась только спустя полтора месяца. «Я до последнего хотела решить вопрос мирно, я понимаю, что Андрей — человек публичный, он очень долго к этому шел, для него это важно. И я несколько раз предупреждала его, что расскажу об этом в соцсетях и СМИ, но он мне сказал: «Иди хоть к Путину». Я зашла в тупик, и кроме как сделать историю публичной, мне ничего не осталось».
Сейчас Шик занимается оформлением документов на развод, чтобы место пребывания детей мог определить суд.
Редакция «Собака.ru» отправила запрос в дирекцию Музея уличного искусства и Андрею Зайцеву, на момент публикации заметки комментариев не последовало.
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