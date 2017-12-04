Жена директора Музея уличного искусства Андрея Зайцева обвинила его в краже детей

Спустя месяц Юлия решила приехать в Музей уличного искусства, чтобы узнать, где находится ее муж. Там она выяснила, что супруг из отпуска уже вернулся. «Он отвел меня за дверь, сказал, что изобьет меня, я порчу ему репутацию, что детей он мне не вернет, что я их больше не увижу, а они сейчас с его мамой в Венеции», — написала девушка в соцсети.

Десять дней назад Юлия подала заявление в полицию. «Так как мы все еще женаты, там мне сказали, что все, что они могут сделать — это звонить ему и приглашать в отделение, куда он, конечно, не явился. После подачи заявления прошло уже десять дней, и уже завтра я смогу подать в розыск», — рассказала девушка.

Предать историю огласке она решилась только спустя полтора месяца. «Я до последнего хотела решить вопрос мирно, я понимаю, что Андрей — человек публичный, он очень долго к этому шел, для него это важно. И я несколько раз предупреждала его, что расскажу об этом в соцсетях и СМИ, но он мне сказал: «Иди хоть к Путину». Я зашла в тупик, и кроме как сделать историю публичной, мне ничего не осталось».

Сейчас Шик занимается оформлением документов на развод, чтобы место пребывания детей мог определить суд.

Редакция «Собака.ru» отправила запрос в дирекцию Музея уличного искусства и Андрею Зайцеву, на момент публикации заметки комментариев не последовало.