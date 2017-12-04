Посольство США в России с 11 декабря возобновит выдачу виз в российских регионах. Об этом сообщается на сайте посольства США в России. Американские визы начнут снова выдавать в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, но выдача будет проводиться «в ограниченном объеме».

«Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме», — говорится на сайте посольства.

Напомним, посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это было связано с тем, что 28 июля российский МИД объявил, что в ответ на очередные американские санкции Россия ограничивает количество сотрудников дипломатических представительств США в России. Американская дипмиссия была сокращена более чем на 700 человек.