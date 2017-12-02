Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Петербурге

Потенциальный кандидат в президенты также добавила, что ей пришлось собирать свою команду «штучно», так «политическое поле» в России «выжжено».

Ксения также обратилась к петербуржцам, напомнив, что в 90-е годы жители города принимали активное участие в его жизни, а также занимались активным решением существовавших проблем: «Я бы хотела вернуть это право в наш город, чтобы горожане решали важнейшие вопросы своего города».

Она также вспомнила и городскую проблему с Исаакием. Собчак уверена, что вопрос о передаче его РПЦ должен решаться на референдуме, как сделал это её отец, когда проводил референдум о переименовании Ленинграда обратно в Петербург.

Для участия в выборах Ксении Собчак необходимо собрать 5 тыс. подписей – по 2,5 в Петербурге и Ленобласти.

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