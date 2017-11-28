Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка

Президент Владимир Путин заявил о том, что для молодых семей, у которых появился первый ребенок, в России введут ежемесячные выплаты. Об этом передает ТАСС.

Так, в среднем каждой семье будет выплачиваться 10,5 тысяч рублей.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года (...) установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — заявил Путин.

Кроме того, глава государства предложил субсидировать ставку по ипотеке семьям, у которых после 2018 года родится второй или третий ребенок. Путин отметил, что в случае, если семья возьмет ипотеку при ставке 10,5% в год, и в ней родится второй или третий ребенок, то с оплатой доли свыше 6% ей будет помогать государство. «То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей», — подчеркнул Путин.

Напомним, в 2016 году сумма материнского капитала составила 453 тысячи 26 рублей и с тех пор не индексировалась. Размер маткапитала не планируется индексировать вплоть до 2020 года.